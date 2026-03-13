Demora en nombramiento de autoridades en La Araucanía preocupa a gremios agrícolas

Existe preocupación entre los gremios agrícolas y forestales por la demora en el nombramiento del seremi de Seguridad Pública y del delegado provincial de Malleco, cargos clave en materia de seguridad en la Región de La Araucanía.

La situación genera inquietud en las provincias de Cautín y Malleco ante la posibilidad de que se registren nuevos hechos de violencia rural sin contar con una autoridad técnica encargada de coordinar acciones.

El presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco, Sebastián Naveillán, pidió al Ejecutivo acelerar las designaciones. "Pedimos que a la brevedad tengamos nombrado el delegado de Malleco como también el seremi de Seguridad".

"Eso demostraría un real compromiso por la Macrozona Sur, especialmente por la provincia de Malleco, una de las más golpeadas por la pobreza y por el terrorismo en todo Chile", sostuvo.

El dirigente agregó que la ausencia de estas autoridades refleja una falta de acción del Gobierno, "cada día que pasa demuestra una dejación (del gobierno) producto de la falta de nombramiento", afirmó.

El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, explicó que aún se evalúa la información necesaria para definir quién asumirá la responsabilidad en materia de seguridad pública en la región.

Según indicó, se "espera de tener toda la información referida a las capacidades técnicas de quien se haga cargo de la materia de Seguridad Pública para la región".

El exseremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, entregó antecedentes sobre el trabajo realizado durante los últimos años en la región, incluyendo las estrategias implementadas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric para enfrentar la violencia rural y la persecución de grupos que operan en la Macrozona Sur.