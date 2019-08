Experto en seguridad: La Inteligencia del país no está acorde al Chile de hoy

El director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, hizo un balance a una semana de los paquetes bomba enviados a una comisaría y al ex ministro Rodrigo Hinzpeter, el primero de los cuales estalló y dejó a ocho carabineros lesionados.

En diálogo con Lo que Queda del Día, Vergara criticó los sistemas de inteligencia existentes en el país, asegurando que no están al nivel de lo que se requiere en la actualidad.

"La Inteligencia en este país no está acorde al Chile que somos hoy ni las amenazas que vamos a tener mañana, que dicho sea de paso, cada día se van achicando las amenazas físicas y el desafío de mañana son las ciberamenazas", manifestó.

"Es tremendamente importante que no soltemos estos temas y no nos olvidemos que hasta el día de hoy Chile no sigue siendo un país más seguro en cuanto a amenazas terroristas hasta que cambiemos el foco y nos preocupemos en serio sobre la inteligencia de este país", recalcó el expero en seguridad.

Vergara, quien también se desempeñó como ex jefe de la división de seguridad del Ministerio del Interior, manifestó preocupación porque la reinvidicación del ataque se conoció mediante un sitio web y expresó su esperanza que los organismos relacionados con este tema sepan mayores datos sobre esta situación.

"Lo preocupante es que tengamos que depender de una página web, un comunicado o una reivindicación para tener una pista (sobre los autores de los paquetes bomba). Espero que el Gobierno de manera silenciosa y particularmente la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), la inteligencia de nuestras policías o de nuestras FFAA, la Fiscalía y Carabineros sepan algo más que una página web donde se publica un comunicado de reinvindicación", planteó.

"El problema es que no podemos esperar a enterarnos por una página web para tener una pista y ese es el debate de fondo, este debiese ser un desafío político país, de esta comisión transversal de la seguridad donde se juntaron senadores de izquierda, derecha, de centro, el Frente Amplio, para que de una vez entendamos que los desafíos país que tenemos requieren un sistema de inteligencia que perfectamente puede tener control civil, que puede ser respetuoso de los DDHH y ser efectivo", añadió.

Acusó a Piñera de "faltar el respeto a la ciudadanía" por reacción a atentados

Asimismo, el director de Chile 21 criticó la primera reacción del Presidente Piñera tras los sucesos de la semana pasada, luego que llamara al Congreso a aprobar la ley corta Antiterrorista y defendiera la colaboración de las FFAA en el combate del narcotráfico.

"El mezclar hechos terroristas con el desafío que tenemos en la delincuencia y con el narcotráfico es también un error, es más, me parece una falta de respeto presentarle a la ciudadanía alternativas que no tienen nada que ver con terrorismo y que no van a tener impacto alguno en la persecución de estas personas porque lo más probable es que desde el momento en que estos paquetes fueron entregados en Correos de Chile hasta que explotaron las personas que los enviaron podría estar al otro lado del planeta", sostuvo el experto.

"Si hay una legislación más dura con el terrorismo, si hay militares persiguiendo a narcotraficantes en la frontera o, incluso, si hay más mano dura en un delito como el portonazo -que fue la primera acción concreta que hizo el Presidente, que 24 horas después de los estallidos de las bombas desplegó a 4.200 efectivos policiales para perseguir los portonazos-, me parece que es una burla", enfatizó.