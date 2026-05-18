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Tópicos: País | Policial | Atentados

Siete miembros de la CAM fueron condenados a penas efectivas de cárcel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Siete integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fueron condenados a penas efectivas de cárcel por su participación en atentados incendiarios y otros hechos de violencia cometidos durante los años 2021 y 2022 en la Provincia de Malleco, Región de La Araucanía

El fiscal Héctor Leiva explicó que el juicio involucró "delitos de incendio reiterado, homicidio frustrado a carabineros de servicio y porte ilegal de arma de fuego y municiones, entre otros ilícitos, y en el caso de cinco imputados, las penas que impuso el tribunal superan los nueve años y 300 días de privación de libertad".

Respecto a los otros dos, "en el caso del imputado Rafael Pichún, la pena impuesta supera los ocho años y 200 días de privación de libertad", mientras que su hermano Juan Pichún fue sentenciado a cuatro años y 100 días de presidio, detalló el persecutor.

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