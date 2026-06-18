Barrio Bellavista: Operativo por homicidio frustrado terminó con 12 detenidos y armas incautadas

La PDI detuvo a 12 personas e incautó drogas y armas durante un megaoperativo realizado este jueves en calle Dominica del Barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta, en el marco de una investigación por un caso de homicidio frustrado ocurrido en marzo.

El subprefecto de la PDI Juan Zúñiga informó que los detenidos "son personas que se encuentran como infractores a la Ley de Extranjería, por lo que serán trasladadas por personal de esa unidad para las respectivas notificaciones".

El detective enfatizó que los aprehendidos "no tienen relación directa con el hecho que estamos investigando", aunque precisó que en el lugar se encontraron armas y "sustancias ilícitas que van a ser levantadas y puestas a disposición de los estamentos pertinentes".