Biobío: Árbol cayó y mató a trabajador que realizaba labores de despeje

Un trabajador de 53 años falleció la tarde de este jueves luego de ser gravemente herido por el impacto de un árbol que le cayó encima en la Ruta Q-180, en el sector Santa Amelia de la comuna de Negrete (Región del Biobío).

Según información del Ministerio Público, el accidente ocurrió cuando el hombre realizaba labores de despeje de la vía por un árbol caído, momento en que fue impactado por otro ejemplar que se desplomó.

La persecutora (s) Denisse Morales, de la Fiscalía de Flagrancia, instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer la dinámica del incidente.