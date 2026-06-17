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Tópicos: País | Policial

Cadáver de una mujer fue hallado en un canal de regadío en la Región de Arica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Fiscalía indaga este miércoles el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un canal de regadío en la Región de Arica y Parinacota.

El cadáver fue encontrado en el kilómetro 24 de la Ruta A-27, que une a la ciudad de Arica con el Valle de Azapa.

Hasta el lugar llegó personal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y Carabineros para determinar la identidad de la víctima y la posible participación de terceros en su muerte.

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