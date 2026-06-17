Cadáver de una mujer fue hallado en un canal de regadío en la Región de Arica

La Fiscalía indaga este miércoles el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un canal de regadío en la Región de Arica y Parinacota.

El cadáver fue encontrado en el kilómetro 24 de la Ruta A-27, que une a la ciudad de Arica con el Valle de Azapa.

Hasta el lugar llegó personal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y Carabineros para determinar la identidad de la víctima y la posible participación de terceros en su muerte.