Camión que huía de robo derrumbó postes del tendido eléctrico en Lo Espejo

Un camión derrumbó una serie de postes del tendido eléctrico en el marco de una persecución registrada durante la mañana de este martes en la comuna de Lo Espejo.

El hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas en la intersección de Huasco con Lucila Godoy, cuando el conductor huía tras ser abordado por cuatro sujetos que intentaron robarle el vehículo.

El sujeto impactó los postes en una maniobra evasiva, por lo que fue encarado por vecinos, quienes denunciaron que el sujeto fue agresivo con ellos y huyó del lugar.