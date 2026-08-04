Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.2°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Camión que huía de robo derrumbó postes del tendido eléctrico en Lo Espejo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un camión derrumbó una serie de postes del tendido eléctrico en el marco de una persecución registrada durante la mañana de este martes en la comuna de Lo Espejo.

El hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas en la intersección de Huasco con Lucila Godoy, cuando el conductor huía tras ser abordado por cuatro sujetos que intentaron robarle el vehículo.

El sujeto impactó los postes en una maniobra evasiva, por lo que fue encarado por vecinos, quienes denunciaron que el sujeto fue agresivo con ellos y huyó del lugar.

contenido de servicio
Las + leídas