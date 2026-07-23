Carabinera cobraba hasta $20 mil por facilitar información a red de tráfico de armas

Una funcionaria de Carabineros es investigada por presuntamente vender información reservada obtenida desde los sistemas institucionales a integrantes de una banda dedicada al tráfico de armas.

La mujer forma parte de los más de 50 imputados de la denominada "Operación 3D", investigación que también involucra a un soldado conscripto del Ejército.

De acuerdo con los antecedentes revelados por Teletrece, la cabo tenía 11 años de servicio y estaba destinada a la 18ª Comisaría de Ñuñoa. Según la investigación, utilizaba los sistemas internos de Carabineros para obtener información de personas que luego entregaba a miembros de la organización.

La Fiscalía sostiene que los integrantes de la banda acudían a la funcionaria cuando necesitaban conocer antecedentes de una persona en particular.

En uno de los casos, un imputado buscaba dar con el paradero de un presunto comprador que supuestamente lo había engañado en un negocio.

Fue entonces que otro miembro del grupo aseguró que podía conseguir esa información gracias a una carabinera en servicio, quien le había otorgado información anteriormente.

El Ministerio Público aseguró que la muujer cobraba entre 9 mil y 20 mil pesos por cada búsqueda, y que la práctica se habría mantenido, al menos, desde diciembre de 2024.

Las investigaciones apuntan a que la funcionaria recibió más de 350 mil pesos por estas consultas, hechos que son indagados como un presunto delito de cohecho.

La participación de la funcionaria salió a la luz gracias al trabajo de un agente encubierto de la PDI, quien se infiltró en grupos de Telegram utilizados por la organización. En uno de ellos, denominado "Emoticones de Diablo", un usuario identificado como "Hampa" ofrecía conseguir información policial por medio de un contacto en Carabineros.

Durante la investigación, uno de los imputados pagó 9 mil pesos para obtener antecedentes de una persona, transacción que permitió a la Fiscalía confirmar cómo operaba la cabo y acreditar que utilizaba los sistemas institucionales para entregar información a cambio de dinero.

Con esas pruebas, la funcionaria fue detenida el 16 de julio mientras se encontraba de servicio en la 18ª Comisaría de Ñuñoa, procedimiento que fue realizado por detectives de la PDI con apoyo de personal de Asuntos Internos de Carabineros.