Carabinero abatió a delincuente que asaltaba a una persona en Iquique

El Ministerio Público investiga un procedimiento de Carabineros en el que fue abatido un delincuente que asaltaba a una persona en la población Quebrada Blanca de Iquique (Región de Tarapacá).

El hecho ocurrió en la esquina de calle Calcopirita con Fanerita e involucró a un funcionario de la Cuarta Comisaría de Iquique, quien utilizó su arma de servicio debido a que el asaltante se abalanzó contra él.

"En horas de la madrugada se recepcionó un comunicado que da cuenta de la participación de un funcionario policial en un hecho donde, acudiendo a los pedidos de ayuda de un tercero, percutó su arma de fuego, resultando una persona fallecida", informó el fiscal Guillermo Arriaza a Cooperativa.

"Los detalles de este hecho se encuentran en actual investigación, principalmente derivados de la ayuda que prestó el personal policial a esta tercera persona que fue víctima de un delito de robo con intimidación, y en el cual terminó falleciendo el que está siendo sindicado como autor de ese delito", complementó.

El sujeto abatido es de nacionalidad chilena y contaba con diversos antecedentes policiales por desacato, tráfico de drogas en pequeñas cantidades, y mantenía una orden de detención pendiente por el delito de robo con intimidación.

La indagatoria quedó a cargo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, quienes realizan peritajes en el lugar para determinar las causas del hecho.