Comenzó juicio oral contra imputados por homicidio a bordo de bus RED
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Este viernes 12 de junio se inició el juicio oral contra los detenidos por el crimen de Juan Urrutia, de 57 años y quien fue atacado por antisociales a bordo de un bus en agosto de 2023, cuando intentó defender a un joven pasajero que era víctima de un asalto.
Al Centro de Justicia llegaron alcaldes y diputados, para expresar acompañar a la familia del trabajador ultimado en Estación Central.
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