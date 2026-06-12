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Comenzó juicio oral contra imputados por homicidio a bordo de bus RED

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Este viernes 12 de junio se inició el juicio oral contra los detenidos por el crimen de Juan Urrutia, de 57 años y quien fue atacado por antisociales a bordo de un bus en agosto de 2023, cuando intentó defender a un joven pasajero que era víctima de un asalto.

Al Centro de Justicia llegaron alcaldes y diputados, para expresar acompañar a la familia del trabajador ultimado en Estación Central.

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