Hallaron cuerpo de ciudadano argentino a días de incendio en casona del Barrio Yungay

Tras varias jornadas de incertidumbre, se confirmó este viernes el hallazgo de una víctima fatal al interior de una casona en el Barrio Yungay, la cual fue afectada por un incendio de proporciones el pasado martes.

Los restos corresponden a un ciudadano argentino de 30 años, quien residía en Chile por razones de trabajo.

La búsqueda se activó formalmente luego de que se presentara una denuncia por presunta desgracia, ya que el paradero del joven era desconocido desde el momento del siniestro.

Según los antecedentes del caso, familiares de la víctima, específicamente su madre, habían manifestado su malestar ante la demora en el inicio de las tareas de remoción de escombros para localizar al trabajador.

El retraso se debió a que los equipos de emergencia, como Bomberos y Labocar de Carabineros, requerían de una orden directa de la Fiscalía para intervenir el sitio del suceso tras la emergencia inicial.

Operativo de alta complejidad y riesgo estructural

Las maniobras de rescate comenzaron a primera hora de este viernes, enfrentando un escenario complicado debido al daño estructural del inmueble.

"Comenzamos los trabajos alrededor de las siete de la mañana, y luego de seis horas de trabajo planificado y coordinado, hemos encontrado a la víctima, que era la presunta desgracia que teníamos como meta", detalló Sergio Yévenes, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

En esta línea, dio cuenta que "fue un trabajo arduo, hemos retirado gran cantidad de toneladas de escombros, tuvimos que asegurar el sitio por peligros posibles de derrumbes, pero hemos llegado a la víctima".

El hallazgo se produjo en una zona de la casona que sufrió derrumbes internos masivos producto de las llamas, lo que provocó que el hombre quedara atrapado sin posibilidad de escape.

Próximos pasos en la investigación

Una vez ubicado el cuerpo, el personal de emergencia notificó de inmediato al Ministerio Público para dar inicio a los peritajes de rigor.

Sobre los pasos a seguir, el comandante Yévenes precisó que "el fiscal determinó que Labocar fijara el sitio del suceso y, posteriormente a ello, debemos recibir la instrucción de la extracción de la víctima".

El lugar permanece bajo resguardo y totalmente cerrado al tránsito. Las labores de retiro de material continuarán durante los próximos días bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de estabilizar la zona y permitir que los organismos especializados completen la investigación sobre las causas que originaron el incendio fatal.