Conductor de micro fue detenido tras dar positivo a cocaína en Temuco

Un conductor de locomoción colectiva fue detenido en Temuco luego de arrojar positivo a cocaína durante una fiscalización vehicular realizada por la Dirección de Seguridad Pública de la municipalidad.

El operativo fue realizado en Avenida Pedro de Valdivia y surgió a partir de denuncias ciudadanas que alertaban sobre conductores del transporte público que estarían concurriendo a determinados puntos del sector para comprar y consumir drogas, situación que motivó una fiscalización coordinada entre distintos organismos.

La fiscalización fue coordinada por la Mesa Intersectorial de Control y Fiscalización de la Dirección de Seguridad Pública de Temuco, con participación de Carabineros, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y SENDA Araucanía. Este último organismo dispuso la ambulancia del programa Tolerancia Cero, lo que permitió realizar narcotest en terreno a los conductores fiscalizados.

Durante el despliegue se controlaron 66 vehículos, se realizaron 66 alcohotest y nueve narcotest, además de cursarse ocho infracciones por incumplimientos a la Ley de Tránsito.

Según se informó, el detenido corresponde a un hombre de 53 años que conducía un bus del de transporte público. Al momento de ser fiscalizado, se encontraba trasladando pasajeros.

Tras el control, las autoridades constataron la presencia de cocaína en su organismo, por lo que fue detenido y puesto a disposición de los tribunales de justicia de la capital regional.

La coordinadora de la Mesa Intersectorial de Control y Fiscalización de la Dirección de Seguridad Pública de Temuco, Javiera Baeza, explicó que el operativo respondió a marcar "presencia tanto de servicios públicos como de nuestras direcciones municipales, así como también poder profundizar la sensación de seguridad de vecinas y vecinos", señaló.

En tanto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía, Rodrigo Lagos, indicó que el objetivo era "detectar algún tipo de consumo de sustancia ilícita o alcohol, tanto en la locomoción pública como a los privados".