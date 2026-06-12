Sujeto acusado de apuñalar a su expareja y atropellar a un carabinero fue detenido en Valparaíso

Carabineros detuvo este viernes a un sujeto acusado de femicidio frustrado y homicidio frustrado contra un funcionario en servicio, en el marco de un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Valparaíso.

El incidente inició en el sector de Placilla, donde el imputado presuntamente apuñaló con un arma cortopunzante a su expareja en una de sus piernas, hecho que fue denunciado por la mujer a Carabineros, dando inicio a una persecución.

"Carabineros empezó un seguimiento porque ella tenía en la aplicación de su celular, en tiempo real, el vehículo en el que huía este delincuente. Gracias a eso, Carabineros empezó a hacer controles en la ruta, puesto que él tomó el camino La Pólvora y posteriormente la Ruta 68", informó la general de Carabineros Patricia Vásquez.

En dicho lugar, "el cabo segundo Ruiz empezó a hacer un desvío de vehículos porque ya le habían avisado vía radial que venía este hombre huyendo en una camioneta de alto cilindraje. El sujeto hizo caso omiso a la señal de detenerse, se subió a la berma y atropelló al carabinero", detalló la jefa de Zona Valparaíso de Carabineros.

Finalmente, el sospechoso fue interceptado y detenido en el sector de camino La Pólvora. Al verificar su identidad, se constató que mantenía antecedentes policiales por violencia intrafamiliar, denunciado anteriormente por la misma mujer a la que supuestamente atacó esta jornada.

Respecto al carabinero herido, sufrió lesiones en ambas extremidades inferiores y fue trasladado al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde se mantiene bajo evaluación médica, aunque fuera de riesgo vital.