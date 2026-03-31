Carabineros desbarató taller clandestino en Conchalí

Un operativo de Carabineros terminó con tres detenidos al interior de un taller mecánico clandestino en la comuna de Conchalí.

En el recinto, ubicado en calle Lanin, los funcionarios encontraron un vehículo Toyota RAV4 con encargo vigente por robo y automóvil BMW con el chasis adulterado.

La teniente Savka Herrera dijo que "se logra la detención de tres sujetos por el delito de receptación de vehículo motorizado, en circunstancias en que fiscalizan un taller clandestino que en el interior mantenía un vehículo con encargo vigente del mes de mayo de 2025 y además un segundo vehículo de alta gama que mantenía su serie de identificación de chasis adulterado y además que porta un ejemplar de placa patente con reporte de extravío, generándose un clon vehicular".

Los detenidos son un chileno y dos venezolanos en situación migratoria irregular, mientras que afuera del recinto también fue detenido otro ciudadano venezolano por manejar un vehículo con encargo por robo.