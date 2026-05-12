Cayó el 35° implicado en el multimillonario robo a Brinks

Este martes, la justicia decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Gonzalo Rojas Carreño, luego de que fuera capturado en un centro comercial tras permanecer casi dos años prófugo.

El sujeto, apodado "Pure", es el imputado número 35 por el asalto a la empresa Brinks en la ciudad de Rancagua (Región de O'Higgins), ocurrido el 16 de agosto de 2024, donde se sustrajo un botín cercano a los 12.000 millones de pesos.

Rojas Carreño fue formalizado por robo con intimidación y asociación criminal.

Además, es cuñado de Matías Vargas Bueno, uno de los líderes de la organización, a quien se le encontró un arma Glock que había sido disparada el 15 de marzo de 2022 durante la emboscada a la exministra del Interior Izkia Siches en Temucuicui, en la comuna de Ercilla (Región de La Araucanía).

Rol estratégico

Según detalló Carlos Fuentes, fiscal jefe de Análisis Criminal, Rojas cumplió un rol "muy importante" en la logística y ejecución del atraco a Brinks.

"Fue del primer grupo pequeño y cerrado que empezó a idear el plan para robar Brinks. Luego, en la división de funciones, le tocó dejar una camioneta frente al muro de Brinks con el objeto de que nadie ocupara ese lugar. Posteriormente, cuando llegan tres vehículos, él venía manejando el primero, en el que se bajan cuatro sujetos que estaban disfrazados y con pelucas para entrar al lugar", relató el persecutor.

Por su parte, la defensa de Rojas Carreño, liderada por el abogado Martín Müller, intentó desestimar el grado de autoría que se le atribuye a su representado y argumentó que su involucramiento fue menor.

"Se le sindica como uno de los autores y personas que idean este plan del robo de la sucursal Brinks. Esta defensa cuestiona estos elementos", señaló el jurista.

"(Rojas) reconoce que estuvo presente en una reunión, pero no hay otros elementos, a juicio de esta defensa, que vinculen a mi representado a la creación de este plan y a distintas reuniones, explicando que, en realidad, él tendría parte de complicidad en estos hechos, más no una calidad de autor", agregó Müller.

Cuatro prófugos

El caso continúa en desarrollo con cuatro sospechosos aún prófugos.

La investigación ha revelado una compleja red delictual que involucra a múltiples bandas, incluyendo la colusión de trabajadores de la propia empresa Brinks y efectivos de Carabineros, entre ellos una sargento primero apodada "La Jefa" o "La Mami", quien fue detenida en enero pasado.