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Tópicos: País | Policial

Cilindro de gas en fachada de la Biblioteca Nacional causó emergencia en la Alameda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tras la investigación, Carabineros confirmó que el artefacto no es un peligro.

Cilindro de gas en fachada de la Biblioteca Nacional causó emergencia en la Alameda
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Carabineros acudió este jueves hasta el frontis de la Biblioteca Nacional, en el corazón del centro de Santiago, luego de que alertaran que un cilindro de gas estaba amarrado a la reja del edificio.

El operativo provocó el corte del tránsito en el sector de Alameda con Moneda, el cual ya fue restablecido.

Esto debido a que Carabineros confirmó que el cilindro está vacío y que, por lo mismo, no causa algún tipo de riesgo.

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