Cilindro de gas en fachada de la Biblioteca Nacional causó emergencia en la Alameda

Carabineros acudió este jueves hasta el frontis de la Biblioteca Nacional, en el corazón del centro de Santiago, luego de que alertaran que un cilindro de gas estaba amarrado a la reja del edificio.

El operativo provocó el corte del tránsito en el sector de Alameda con Moneda, el cual ya fue restablecido.

Esto debido a que Carabineros confirmó que el cilindro está vacío y que, por lo mismo, no causa algún tipo de riesgo.