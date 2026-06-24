Cliente de motel en Iquique fue chantajeado con fotos de supuesta infidelidad

Una mujer de nacionalidad boliviana, de oficio peluquera, fue detenida por efectivos de Carabineros tras ser acusada de extorsionar a un hombre en el sector céntrico de Iquique, bajo la amenaza de delatar una presunta infidelidad a su esposa si no pagaba una alta suma de dinero.

El hecho comenzó a registrarse cuando la víctima ingresó a un motel ubicado en calle Sargento Aldea, acompañado por una mujer.

Minutos después de haber entrado al recinto, el hombre comenzó a recibir una serie de mensajes extorsivos a través de WhatsApp, en los cuales se le exhibían fotografías de su ingreso al establecimiento y se le exigía el pago inmediato de 500.000 pesos en efectivo para no remitir dicho material a su cónyuge.

El afectado fue obligado a trasladarse hasta una peluquería situada justo al frente del hotel para hacer entrega del dinero. Sin embargo, la víctima denunció la situación a el personal de la 1ª Comisaría de Carabineros de Iquique, quienes desplegaron un rápido operativo en el sector.

Tras su arresto y la incautación de su teléfono celular -el cual contenía el registro de los mensajes y las imágenes utilizadas para la extorsión-, la imputada fue puesta a disposición de la justicia.

Se espera que esta mañana la mujer sea trasladada hasta el Juzgado de Garantía de Iquique para enfrentar su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por el delito de extorsión.