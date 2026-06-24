Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.3°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Policial

Cliente de motel en Iquique fue chantajeado con fotos de supuesta infidelidad

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Comenzó a recibir mensajes extorsivos vía WhatsApp minutos después de ingresar al recinto acompañado de una señorita.

La imputada, una peluquera del sector, exigió 500.000 pesos para no remitir el material gráfico a su cónyuge.

Cliente de motel en Iquique fue chantajeado con fotos de supuesta infidelidad
 sixstreetunder, unsplash.com (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una mujer de nacionalidad boliviana, de oficio peluquera, fue detenida por efectivos de Carabineros tras ser acusada de extorsionar a un hombre en el sector céntrico de Iquique, bajo la amenaza de delatar una presunta infidelidad a su esposa si no pagaba una alta suma de dinero.

El hecho comenzó a registrarse cuando la víctima ingresó a un motel ubicado en calle Sargento Aldea, acompañado por una mujer.

Minutos después de haber entrado al recinto, el hombre comenzó a recibir una serie de mensajes extorsivos a través de WhatsApp, en los cuales se le exhibían fotografías de su ingreso al establecimiento y se le exigía el pago inmediato de 500.000 pesos en efectivo para no remitir dicho material a su cónyuge.

El afectado fue obligado a trasladarse hasta una peluquería situada justo al frente del hotel para hacer entrega del dinero. Sin embargo, la víctima denunció la situación a el personal de la 1ª Comisaría de Carabineros de Iquique, quienes desplegaron un rápido operativo en el sector.

Tras su arresto y la incautación de su teléfono celular -el cual contenía el registro de los mensajes y las imágenes utilizadas para la extorsión-, la imputada fue puesta a disposición de la justicia.

Se espera que esta mañana la mujer sea trasladada hasta el Juzgado de Garantía de Iquique para enfrentar su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por el delito de extorsión.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada