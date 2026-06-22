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Tópicos: País | Policial

Comerciante sufrió grave ataque a balazos tras disputa en feria de Peñalolén

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los antecedentes asocian el tiroteo con una violenta discusión ocurrida entre vendedores ambulantes de El Valle respecto a la delimitación de un puesto.

La Brigada de Homicidios busca al pistolero prófugo, quien presuntamente comparte lazos consanguíneos con la víctima.

Comerciante sufrió grave ataque a balazos tras disputa en feria de Peñalolén
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Un violento incidente ocurrió en el sector de Lo Hermida, en la comuna capitalina de Peñalolén, donde un hombre resultó herido de gravedad tras ser atacado a balazos mientras conducía su camión tres cuartos.

Según los antecedentes preliminares, el ataque se originó tras una fuerte discusión entre comerciantes ambulantes de la feria El Valle por la ubicación de un puesto, una rencilla que aparentemente databa de hace tiempo.

"Conforme a los antecedentes recopilados en el sitio del suceso, se estableció que la víctima, quien se trasladaba en un vehículo particular, es interceptado por otro vehículo, del cual desciende el copiloto, quien, premunido con un arma de fuego, efectúa diversos disparos lesionando a este mismo, producto de lo cual este colisiona con el cierre perimetral de un domicilio del sector", detalló el inspector Nelson Morales, de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se encuentra estabilizada y fuera de riesgo vital.

La BH investiga el caso y busca al responsable, quien se presume podría ser un familiar de la víctima.

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