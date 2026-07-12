Cuatro miembros del Tren de Aragua tras las rejas por secuestros y homicidios en Estación Central

En prisión preventiva quedaron este domingo cuatro delincuentes vinculados a las facciones "Los Cartier" y "Los Shelby", ligadas a la organización transnacional Tren de Aragua, tras ser formalizados por delitos de secuestro y secuestro con homicidio cometidos en la comuna de Estación Central en 2023 y 2025.

Los imputados fueron puestos a disposición del tribunal tras una investigación que los posiciona como responsables de crímenes de alta violencia y extorsión económica en la capital.

Uno de los casos que fundamentó la cautelar máxima ocurrió en noviembre de 2023, cuando capturaron a un ciudadano colombiano. En dicha instancia, un sujeto apodado "Miami" lideró las llamadas extorsivas, solicitando 10 millones de pesos a cambio de la integridad de la víctima.

Uno de los hechos investigados involucró la exigencia de 10 millones de pesos para liberar a un hombre en 2023. (FOTO: ATON)

"Hubo un secuestro extorsivo del 2023 en que se tomó a una persona y comenzaron a mandarle a sus conocidos las fotos del secuestrado apuntado con armas de fuego", reveló el fiscal Pablo Sabaj, según consignó 24 Horas.

Tras la exposición de estos antecedentes, el tribunal fijó un plazo de 90 días para el cierre de esta arista investigativa.

Hallazgo bajo una losa de cemento

El segundo hecho de sangre que se les atribuye data de octubre de 2025 y terminó con la vida de un ciudadano venezolano.

Según los antecedentes presentados en la audiencia, la víctima fue llevada a la fuerza hasta un inmueble en la calle Santa Teresa, lugar donde fue sometida a golpes y ataques con armas blancas hasta su muerte.

Durante las diligencias, detectives de la PDI hallaron el cadáver de una persona venezolana sepultado bajo concreto al interior de un domicilio. (FOTO: ATON)

La Brigada Investigadora de Robos y Antisecuestros (BIPE) de la PDI descubrió que los autores introdujeron el cuerpo en una maleta, lo enterraron a un metro y medio de profundidad y, posteriormente, cubrieron la fosa con una losa de concreto para dificultar las labores de búsqueda.

Gracias a la recolección de inteligencia policial y el uso de tecnología para pericias terrestres, se logró recuperar el cadáver.

Los tres imputados involucrados en este homicidio arriesgan penas de presidio efectivo, mientras que el tribunal otorgó un periodo de 100 días para finalizar los peritajes científicos.