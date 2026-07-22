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Tópicos: País | Policial | Crimen organizado

Descubren casa de cautiverio, tortura y entierro del Tren de Aragua en Quinta Normal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En el inmueble se halló un cadáver sepultado a un metro y medio de profundidad.

Descubren casa de cautiverio, tortura y entierro del Tren de Aragua en Quinta Normal
 ATON (Referencial)

Un sujeto que oficiaba de "cuidador" fue detenido y será formalizado.

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La Fiscalía de Alta Complejidad y la Policía de Investigaciones descubrieron que un inmueble ubicado en la comuna de Quinta Normal era utilizado como casa de cautiverio, torturas, homicidios y entierros ilegales por una facción del Tren de Aragua conocida como "Los Mapaches".

La denuncia de presunta desgracia interpuesta por la madre de una víctima de nacionalidad venezolana motivó la indagatoria, que concluyó con el hallazgo de un cadáver sepultado a un metro y medio de profundidad, cuya identidad deberá ser determinada científicamente.

La casa había sido tomada por la organización criminal, y al irrumpir los detectives encontraron a un hombre que oficiaba como "cuidador", quien fue detenido y será formalizado.

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