Detuvieron a niño de 14 años por crimen vinculado a guerra de bandas narco en Rancagua

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres hombres, entre los que se encuentra un adolescente de solo 14 años, por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido el pasado 17 de agosto en la población Manuel Rodríguez de Rancagua.

El crimen se produjo en medio de una balacera que conmocionó al sector. Los detenidos pasarán a control de detención este jueves.

El caso se ha vinculado directamente a la rivalidad existente entre bandas criminales que se disputan el control del tráfico de drogas en la zona.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, detalló el origen de la investigación y las acciones judiciales que permitieron las capturas, destacando el trabajo conjunto de diversas unidades especializadas.

Según explicó el fiscal Cubillos, la investigación en conjunto con la PDI comenzó tras "un homicidio ocurrido en el mes de agosto de este año, en contexto de altercados entre bandas rivales de dedicadas al tráfico de droga".

Además, el persecutor confirmó que "hemos solicitado al Tribunal de Garantía nueve órdenes de entrada y registro, las cuales se han ejecutado el día de hoy, más también tres órdenes de detención de sujetos que se encuentran directamente involucrados en dicho homicidio".

Imputados de alta peligrosidad

Desde la PDI, el jefe de la Brigada de Homicidios, Juan Reyes, calificó a los imputados como sujetos de alta peligrosidad y con un elevado poder de fuego. Las autoridades también investigan su posible participación en otros hechos violentos ocurridos en la región.

Como resultado del operativo, la policía allanó un total de nueve domicilios, donde se logró la incautación de evidencia clave, incluyendo chalecos antibalas, celulares, una pistola y una cantidad no especificada de droga, entre otras especies.