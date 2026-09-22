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Kast conversó con Lula y Fujimori en la ONU

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En el marco de la Asamblea General de la ONU, el Presidente José Antonio Kast conversó brevemente con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Perú, Keiko Fujimori.

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