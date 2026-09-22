Kast conversó con Lula y Fujimori en la ONU
Publicado:
Fotos Destacadas
El plantel de la Roja cumplió con su primer entrenamiento en su gira por Norteamérica
Sacerdotes marcharon en el Vaticano contra el "genocidio" en Gaza
Fondas del Parque O'Higgins recuperaron 8 toneladas de residuos
Fotos Recientes
Fran Maira volvió a tribunales para suspender arraigo nacional
La formación de Universidad Católica para medirse a La Calera en Copa Chile
Sacerdotes marcharon en el Vaticano contra el "genocidio" en Gaza
En el marco de la Asamblea General de la ONU, el Presidente José Antonio Kast conversó brevemente con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Perú, Keiko Fujimori.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados