En prisión preventiva quedó acusado de liderar banda que tenía una casa de tortura en O'Higgins

El Juzgado de Garantía de San Vicente decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Héctor Brito Sepúlveda, conocido como "El Loco Tito". El imputado se mantenía prófugo de la justicia y es señalado como el líder operativo de una organización criminal responsable de una "casa de torturas" en el sector de Pueblo de Indios, en la Región de O'Higgins.

La captura de Brito se concretó en la comuna de La Pintana, en Santiago, durante un procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) vinculado al tráfico de armas.

Esta detención se produce apenas una semana después de la caída de "El Morocha", líder máximo de la banda, quien también se encuentra tras las rejas por delitos de asociación criminal y secuestro con homicidio, entre otros.

Un criminal "altamente violento"

La investigación, que conmocionó al país en noviembre pasado tras el hallazgo de dos cadáveres -uno de ellos descuartizado- en una fosa séptica, identificó cuatro víctimas, de las cuales tres corresponden a secuestros.

Según el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, el "El Loco Tito": "Era poseedor de muchas armas de fuego y atemorizaba no solo a los vecinos de los sectores donde tenían puntos de venta, sino también a otros traficantes para mantener el control territorial", explicó Cubillos.

El persecutor añadió que el sujeto es considerado "altamente violento", sumando a su historial cargos por delitos sexuales contra sus víctimas.

Seguridad en Pueblo de Indios

El jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General Guillermo Bolle, destacó el avance de la indagatoria. "ya podemos dar cuenta que se ha logrado la detención de gran parte de la cúpula de esta banda criminal. Hemos estado desarrollando servicios toda la semana con una gran labor de decomiso de autos, detenciones, decomiso de droga y de armamento", señaló la autoridad.

Bolle enfatizó que, aunque un cuartel facilita la labor, actualmente existe una fuerte "presencia operativa en terreno" para asegurar que los vecinos no queden desprotegidos.