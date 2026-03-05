Detienen a "El Tito", criminal ligado a la casa de torturas de San Vicente de Tagua Tagua

La Fiscalía informó este jueves sobre la detención de un sujeto apodado "El Tito", sindicado como líder operativo de la organización criminal vinculada con la casa de torturas descubierta en el sector Pueblo de Indios de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua (Provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins).

La detención se produjo a una semana de la captura de otro imputado en la misma causa, alias "El Morocha", quien quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por asociación criminal y secuestro con homicidio, entre otros delitos.

La investigación comenzó en noviembre del año pasado, cuando se hallaron dos cadáveres -uno de ellos descuartizado- en una fosa séptica. La Fiscalía ha identificado, en total, a cuatro víctimas de estos hechos.