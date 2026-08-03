Exautoridades apoyan eventual agencia para liquidar bienes incautados a delincuentes

Exautoridades de Interior miran con buenos ojos un proyecto impulsado por el Gobierno que busca crear una agencia dedicada a incautar bienes a los delincuentes, con el fin de fortalecer a las policías y establecer un fondo de reparación a las víctimas.

Tras comentar la iniciativa en entrevista con El Mercurio, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, resumió sus objetivos este lunes: "Se está estudiando el poder generar una institución que, respecto de aquellos bienes que provienen de un delito, los pueda liquidar de la manera más rápida posible".

"Adicionalmente, el análisis comprende también la destrucción de todos estos bienes, por ejemplo droga, cigarrillos o alcohol ilícito. Además, (se evalúa) generar un fondo de reparación a las víctimas", complementó el secretario de Estado.

El Gobierno también propone que el organismo esté integrado por representantes de los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, y que sus directores sean seleccionados mediante Alta Dirección Pública.

Rabat anticipó que la idea del Ejecutivo es presentar este proyecto "a la brevedad posible", probablemente durante agosto, con la aspiración de que obtenga respaldo transversal en el Congreso.

Mirada de las exautoridades

"Parece una medida muy necesaria y urgente", opinó el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe (exPPD), por cuanto "hay muchos bienes que han sido decomisados y que están a la espera de ser liquidados".

"Lo que debiera ocurrir es que, cuando se decomisan los bienes y el tribunal determina su liquidación, exista una agencia distinta de las policías y el Ministerio Público que proceda a esa liquidación", propuso el también exsenador.

Coincidió el exministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI): "La creación de esta agencia es tremendamente importante. Muy buena parte del volumen incautado no es solamente un patrimonio de alto valor del crimen organizado, sino que también hay mercancía perecible o de rápida depreciación, como por ejemplo el contrabando de cigarros, en donde cuesta muchísimo su destrucción y también el almacenaje".

A su vez, quien fuera el primer titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, también cree que esta es una buena iniciativa, apuntando que la idea se viene discutiendo hace tiempo y que la Administración Boric la consideraba indispensable.