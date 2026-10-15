"Los 30": Fiscalía y PDI desarticularon banda criminal operada desde la cárcel

Una indagatoria liderada por la Fiscalía Supraterritorial, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), permitió desarticular a la organización criminal conocida como "Los 30", dedicada presuntamente al tráfico de drogas y la comercialización de armas en el sector sur de la Región Metropolitana.

El grupo operaba desde el paradero 30 de Santa Rosa y extendía sus actividades a las comunas de El Bosque, La Pintana, San Bernardo y Puente Alto.

Además, mantenía disputas territoriales con otras organizaciones delictuales, entre ellas la banda liderada por César Liberona, alias "El Cojo César", en la población La Legua.

Uno de los principales antecedentes de la investigación es que el presunto líder de la organización coordinaba las operaciones desde el interior de la cárcel Santiago 1, donde recibía y comercializaba drogas, además de dirigir a integrantes de la banda que permanecían en el exterior.

El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, explicó que la investigación comenzó tras una intervención realizada por Gendarmería en junio, que permitió detectar antecedentes sobre el funcionamiento de la agrupación.

"Era dirigida por un interno que se encuentra privado de libertad, primeramente en Santiago 1, ahora se encuentra en condición de alta seguridad", señaló.

Agregó que las diligencias permitieron establecer el modus operandi de la organización, asociada "a distintos hechos de violencia ocurridos en un período determinado en el sector sur, a través de esta lucha territorial que mantienen permanentemente con otras organizaciones del mismo tipo".

Como resultado del procedimiento, las autoridades detuvieron a 13 presuntos integrantes de la banda y confirmaron que otros cinco ya se encontraban privados de libertad en Santiago 1. Entre estos últimos estaría el líder de la organización, quien posteriormente fue trasladado a un régimen de alta seguridad.

Durante las diligencias también se incautaron armas de fuego y municiones de alto calibre.