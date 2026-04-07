Delincuentes asaltaron sucursal de BancoEstado en La Florida: Robaron siete millones y el arma del guardia

Un asalto se registró este martes en una sucursal de BancoEstado ubicada en Avenida La Florida, donde dos delincuentes lograron sustraer cerca de siete millones de pesos y el arma de servicio de un guardia de seguridad.

De acuerdo con información policial, los sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresó al recinto con el rostro cubierto y portando un arma de fuego, mientras su cómplice permanecía en el exterior.

Al interior del banco, el asaltante intimidó a cerca de 15 clientes y trabajadores, redujo al vigilante -a quien le quitó su arma- y obligó a las cajeras a entregar la recaudación disponible hasta ese momento.

El coronel Ignacio Toledo, de la Prefectura Santiago Cordillera, detalló que "al interior de la sucursal hizo ingreso una sola persona, con su rostro cubierto, con un arma de fuego y que intimidó al vigilante privado, le sustrajo su armamento y la recaudación que hasta esa hora tenía la sucursal bancaria, que eran 7 millones de pesos aproximadamente".

"Afuera había otra persona esperándolo... en el vehículo estas dos personas huyen y posteriormente dejan abandonada la motocicleta en el sector poniente", declaró Toledo.

Personal policial mantiene diligencias en curso, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables.