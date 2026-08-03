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Tópicos: País | Policial

Delincuentes dispararon contra funcionarios municipales de Providencia para huir de robo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una de las patrullas chocó, dando la oportunidad a los antisociales para darse a la fuga.

Delincuentes dispararon contra funcionarios municipales de Providencia para huir de robo
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Delincuentes dispararon en contra de personal municipal de Providencia, luego de una persecución originada tras el robo en un outlet de ropa deportiva.

El robo ocurrió en la intersección de Miguel Claro con Pérez Valenzuela, desde donde los sujetos salieron en un autómovil marca Audi, siendo descubiertos por los funcionarios municipales.

Como explicó el teniente Kevin Baeza, "en calles aledañas al Túnel San Cristóbal, estos sujetos efectúan diversos disparos en contra de personal municipal, logrando impactar dos de estos a uno de los vehículos y posteriormente, en el ingreso al túnel, nuevamente estos sujetos disparan, dañando también otro vehículo de personal municipal".

Estos disparos provocaron que una de las patrullas municipales chocara, lo que dio la oportunidad a los antisociales para darse a la fuga.

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