Tabilo dio un salto en el ranking ATP tras sus semifinales en Washington

El tenista chileno Alejandro Tabilo dio un salto de cuatro lugares en el ranking ATP luego de alcanzar las semifinales del torneo de Washington, disputado sobre cancha dura.

El zurdo apareció este lunes en el puesto 26 del mundo con 1.728 puntos, después de comenzar la competencia estadounidense en la trigésima ubicación. De esta manera, continúa como la primera raqueta nacional.

Tabilo llegó hasta la ronda de los cuatro mejores en Washington tras superar al neerlandés Tallon Griekspoor, al francés Terence Atmane y al estadounidense Ben Shelton, octavo del mundo. Su participación terminó con una derrota por 6-7(6), 6-4 y 6-4 frente al español Rafael Jódar.

Entre los otros chilenos, Cristian Garin avanzó tres puestos y quedó 136°, mientras que Tomás Barrios descendió siete ubicaciones hasta el lugar 145°.

Matías Soto bajó cuatro posiciones y se situó 256°, mientras que Nicolás Jarry subió tres lugares y apareció en el puesto 760° del escalafón.

¿Cómo quedó el top ten del ranking ATP?

El italiano Jannik Sinner mantuvo el primer lugar con 13.450 puntos. Carlos Alcaraz avanzó a la segunda posición y desplazó al tercer puesto al alemán Alexander Zverev.

Jannik Sinner (Italia): 13.450 puntos (0) Carlos Alcaraz (España): 8.160 (+1) Alexander Zverev (Alemania): 8.120 (-1) Felix Auger-Aliassime (Canadá): 4.740 (0) Novak Djokovic (Serbia): 3.760 (0) Daniil Medvedev (Rusia): 3.620 (+1) Alex de Miñaur (Australia): 3.560 (-1) Flavio Cobolli (Italia): 3.330 (+1) Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.230 (+1) Ben Shelton (Estados Unidos): 2.680 (-2)

¿En qué puestos aparecen los tenistas chilenos?