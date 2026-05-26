Delincuentes que descargaban camión intentaron atropellar a carabinero en La Cisterna

Carabineros detuvo a dos sujetos luego de que fueran sorprendidos descargando productos agrícolas desde un camión a una camioneta y el conductor del vehículo mayor intentara atropellar a un funcionario policial, en la calle Virgen del Pilar en la comuna de La Cisterna.

De acuerdo con información preliminar, la policía llegó tras una denuncia y al intentar fiscalizar a los delincuentes, el conductor del camión intentó arrollar a uno de los funcionarios, quien utilizó su arma de servicio y disparó en cinco ocasiones para detener su marcha, aprehendiendo a dos sujetos.

No se registraron personas lesionadas tras los disparos.