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Tópicos: País | Policial | Delitos sexuales

Desarticulan red criminal dedicada al tráfico de migrantes y prostitución en Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según las investigaciones del Ministerio Público, la estructura utilizaba como fachada una empresa de asesoría financiera con la cual lograba blanquear las ganancias ilícitas del grupo.

Las indagatorias policiales lograron establecer que la banda delictiva percibió ingresos ilícitos que alcanzaron cerca de 3.600 millones de pesos.

Desarticulan red criminal dedicada al tráfico de migrantes y prostitución en Santiago
 ATON (referencial)

La estructura era liderada por un individuo de nacionalidad ecuatoriana.

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La Brigada de Trata de Personas de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Oriente desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de inmigrantes, la facilitación para la prostitución y el lavado de más de 3.600 millones de pesos en el sector oriente de Santiago.

Según se informó este lunes, el operativo conjunto permitió poner fin a las operaciones de este grupo delictivo transnacional que generaba cuantiosos ingresos ilícitos a través del ingreso irregular de personas y la explotación comercial en la capital.

Fachada financiera y ganancias millonarias

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante el proceso investigativo del Ministerio Público, la red mantenía una estrategia para ocultar la procedencia del dinero obtenido por sus actividades ilícitas.

En ese contexto, las indagatorias establecieron que el líder de la banda, de nacionalidad ecuatoriana, utilizaba como pantalla una empresa de asesoría financiera formal.

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Según informó la PDI, la estructura era liderada por un individuo de nacionalidad ecuatoriana. (FOTO: ATON)

A través de esta firma comercial, la organización blanqueaba los activos generados por el tráfico de personas y la facilitación para la prostitución, logrando percibir ingresos que alcanzaron cerca de 3.600 millones de pesos.

Esta estructura financiera permitía bancarizar e integrar al mercado legal los fondos provenientes de las distintas ramas operativas del clan delictivo en el sector oriente de la capital.

Tras las diligencias de entrada y registro ejecutadas por detectives de la PDI, se logró la aprehensión de los principales integrantes de la banda y la incautación de material probatorio para la causa.

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