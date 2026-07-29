Exseremi quedó libre tras ser formalizado por violación, y alega inocencia y prejuicios

El exseremi de Salud de Magallanes Fabián Barrientos quedó en libertad tras ser formalizado por una presunta violación; delito que negó cometer y, además, acusó que existe un "prejuicio" en su contra por haber sido una autoridad pública.

De acuerdo con T13, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de arraigo nacional contra Barrientos y le prohibió acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días.

Posteriormente, en el mismo medio, el imputado criticó las opiniones públicas que se han vertido antes de que concluya la indagatoria de la causa.

"Siento que hay un prejuicio, se ha mal hablado en términos de cuando uno ejerce un cargo público. Es delicado cuando se hace este tipo de cuestionamientos si es que uno no sabe cuáles son los reales hechos y cuando uno sabe la verdad", dijo Barrientos.

De acuerdo con Fiscalía, los hechos se produjeron cuando la víctima, "en calidad de escort", viajó a Punta Arenas y mantuvo una relación con el acusado. En esos días, consumieron alcohol y otras sustancias, produciéndose la agresión sexual cuando la persona denuciante estaba "privada de sentido".

El denunciante, de sexo masculino, prestaba servicios al exfuncionario.

Sobre las sustancias, el exseremi señaló: "Efectivamente, yo tengo fármacos que están asociados a una patología de salud mental y, evidentemente, estaban disponibles en mi habitación".

El Minsterio Público también sostuvo que ambos habían protagonizado una riña antes de los hechos. "Según el imputado, se produjo por un pago de dinero que estaba pendiente (de 200 mil pesos), pero la víctima además agrega que él se encontraba enfermo, que estaba con un dolor estomacal y que el imputado no lo quería trasladar al doctor", indicó.

Desde la defensa, el abogado Juan Carlos Rebolledo afirmó que "lo claro es que aquí delito no hay. Ni siquiera hubo un acceso que pudiera mencionarse transgresor de alguna voluntad de alguien".

El Minsal solicitó la renuncia de la otrora autoridad el sábado luego de conocer la investigación en su contra.