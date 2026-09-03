Fiscalía indaga denuncia de senador Carter por presunta explotación sexual en hogar de menores

La Fiscalía Regional de La Araucanía abrió una investigación de oficio luego de que el senador Rodolfo Carter (bancada Republicanos) denunciara, a través de la prensa, presuntos delitos de abuso y explotación sexual infantil en un hogar de menores de la comuna de Villarrica.

"Frente a las declaraciones públicas efectuadas por el senador Rodolfo Carter referidas a una presunta situación de explotación sexual en un hogar de menores de la comuna de Villarrica, la Fiscalía Regional de La Araucanía informa que inició de oficio una investigación penal", dijo la fiscal Nelly Marabolí.

La orden para la indagatoria fue despachada a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI "con el objeto de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. El Ministerio Público reitera su compromiso con la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes", añadió la persecutora.