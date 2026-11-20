Un presunto ataque a disparos dejó a dos jóvenes con lesiones graves en el sector de Batuco, en la comuna de Lampa.

Según antecedentes recabados por el Ministerio Público, desconocidos abrieron fuego desde un furgón, mientras los hombres compartían en el frontis de un domicilio.

"Les dispararon con un arma de fuego en al menos seis oportunidades. Una de las balas impactó a una víctima en su antebrazo izquierdo, y a la otra en su muslo derecho", detalló el fiscal Felipe Olivarí.

Si bien sus lesiones son de carácter grave, ambos heridos están fuera de riesgo vital.