Detienen a estudiante por falsa amenaza de bomba en colegio de Temuco

Carabineros detuvo a un estudiante de la Escuela Artística Armando Dufey Blanc de Temuco (Región de La Araucanía), luego de que fuera identificado como el presunto autor de una amenaza de bomba que movilizó a personal especializado durante las últimas horas.

De acuerdo con la hipótesis policial preliminar, el joven aparentemente aprovechó una cuenta de correo electrónico que quedó iniciada en un computador para enviar un mensaje masivo dirigido a docentes y alumnos, advirtiendo sobre la eventual explosión de un artefacto al interior del establecimiento.

Tras la alerta, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se trasladó hasta el colegio para realizar las inspecciones y peritajes correspondientes y descartó finalmente la presencia de algún objeto explosivo en las instalaciones.

El estudiante será puesto a disposición de los tribunales de justicia de Temuco durante la mañana para la correspondiente audiencia de control de detención y formalización de cargos.