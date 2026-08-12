Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.5°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Detienen a estudiante por falsa amenaza de bomba en colegio de Temuco

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Presuntamente despachó la advertencia masiva a la comunidad escolar vía mail.

Unidades del GOPE registraron las dependencias y descartaron la presencia de explosivos.

Detienen a estudiante por falsa amenaza de bomba en colegio de Temuco
 Brett Jordan, unsplash.com (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros detuvo a un estudiante de la Escuela Artística Armando Dufey Blanc de Temuco (Región de La Araucanía), luego de que fuera identificado como el presunto autor de una amenaza de bomba que movilizó a personal especializado durante las últimas horas.

De acuerdo con la hipótesis policial preliminar, el joven aparentemente aprovechó una cuenta de correo electrónico que quedó iniciada en un computador para enviar un mensaje masivo dirigido a docentes y alumnos, advirtiendo sobre la eventual explosión de un artefacto al interior del establecimiento.

Tras la alerta, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se trasladó hasta el colegio para realizar las inspecciones y peritajes correspondientes y descartó finalmente la presencia de algún objeto explosivo en las instalaciones.

El estudiante será puesto a disposición de los tribunales de justicia de Temuco durante la mañana para la correspondiente audiencia de control de detención y formalización de cargos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada