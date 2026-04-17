Detienen a presunto agresor del alcalde de San Bernardo

El OS9 de Carabineros detuvo al sujeto sindicado como el responsable de haber agredido al alcalde de San Bernardo, Christopher White, durante un procedimiento municipal.

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando el jefe comunal estaba presente en un operativo de retiro de rucos, escombros y chatarra en la parte trasera del Hospital El Pino.

En ese momento, el equipo municipal fue atacado por personas supuestamente dueñas de los materiales retirados, por lo que White intervino y, finalmente, resultó agredido, teniendo que retirarse del lugar; de hecho, el vehículo alcaldicio fue apedreado y quedó con daños.

Tras lo sucedido, el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, afirmó que el Ministerio Público y "equipo especializado de Carabineros investigaron los hechos y obtuvieron la orden de detención del presunto autor, que se encuentra aprehendido y que pasará a su respectivo control el día de mañana (sábado) en el Juzgado de Garantía de San Bernardo".

El sujeto, que tiene antecedentes por receptación, "será formalizado por el delito de atentado contra la autoridad, entre otros", añadió.