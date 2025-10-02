Dos pasajeras de una micro resultaron lesionadas tras disputa a disparos entre automovilistas

Dos mujeres resultaron lesionadas luego de que un bus de la locomoción colectiva fuera impactado por disparos, la tarde de este jueves, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El incidente, ocurrido en la intersección de avenida Clotario Blest con Bombero Ossandón, se originó a partir de una discusión entre dos conductores de vehículos particulares que venía desarrollándose por varias cuadras, incluso desde Estación Central.

Fue durante esta situación que se registraron disparos que impactaron en un bus RED de la línea H24, que al momento de los hechos estaba con pasajeros en su interior: dos de ellos resultaron con lesiones leves.

"La información preliminar que mantenemos al momento es que dos conductores que transitaban por este lugar habrían tenido un conflicto. Desconocemos las razones y los motivos de este conflicto", explicó el teniente coronel Marcelino Espinoza.

El funcionario policial agregó que la situación escaló cuando "uno de estos conductores termina sacando un arma y efectúa varios disparos en la vía pública, lo que lamentablemente termina impactando a un bus de la locomoción colectiva que transitaba por el lugar".

El impacto de los disparos provocó el estallido de un vidrio del bus, y como consecuencia de esto, "dos mujeres adultas (resultaron) lesionadas, aparentemente lesiones leves, y en estos momentos son atendidas en un centro asistencial".

Asimismo, se dio cuenta que uno de los conductores involucrados, a quien iban presuntamente dirigido los disparos, fue retenido por Carabineros y se encuentra como testigo del hecho.

El operativo policial está en desarrollo, con pericias siendo realizadas en el sector de Pedro Aguirre Cerda para esclarecer completamente lo sucedido y dar con el paradero del conductor que escapó tras realizar los disparos.