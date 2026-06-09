Allanaron seis domicilios en Quilicura y detuvieron a igual número de narcotraficantes

En coordinación con la Fiscalía Centro Norte, la PDI allanó seis domicilios y detuvo a seis narcotraficantes -cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad- miembros de un clan familiar narco apodado "Los Palomeros" que operaba en la Población Epopeya de la comuna de Quilicura.

Gracias al operativo "se incautó un kilo de droga cannabis sativa, drogas en menores cantidades como cocaína y siete millones de pesos que habían sido consecuencia del tráfico de drogas. Además, se incautó una arma hechiza que era tenida por estos sujetos para poder defenderse": una escopeta con su respectiva munición, además de tres vehículos, explicó el fiscal José Morales.

Formalizados por tráfico de drogas, cuatro de los imputados quedaron en prisión preventiva.