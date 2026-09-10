Carabineros abatió a sujeto que extrajo arma durante patrullaje en Lo Prado

Un amplio operativo policial se desarrolla en la intersección de Pasco con Brujo de Los Andes, en la comuna de Lo Prado, luego de que un funcionario de Carabineros abatiera a un sujeto en el marco de un patrullaje preventivo.

Según la versión de la institución, el hecho se originó cuando personal policial fiscalizó a un grupo de cinco personas en el sector.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, uno de los individuos extrajo un arma de fuego desde sus vestimentas para amenazar a los uniformados, momento en que fue abatido por personal de la institución.

"Al proceder a su control, estos individuos emprenden la huida, son seguidos de infantería por personal de Carabineros y uno de ellos extrae un arma desde sus vestimentas, siendo abatido por personal de Carabineros en el lugar. Dos de los individuos que huían fueron detenidos pocos metros más adelante", detalló el coronel Cristián Acevedo.

"Producto de todo este procedimiento tenemos como resultante la lamentablemente una persona fallecida, dos detenidos y la recuperación de dos armas de fuego de grueso calibre y con gran cantidad de munición", señaló el oficial.

Además de los dos detenidos y de las armas de fuego reales de grueso calibre, Carabineros incautó una pistola a fogueo y una cantidad indeterminada de droga en poder de los involucrados.

Por instrucción del Ministerio Público, las indagatorias relacionadas con la incautación de drogas y armamento quedaron a cargo de Carabineros, mientras que las diligencias para esclarecer el fallecimiento del sujeto abatido son desarrolladas por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).