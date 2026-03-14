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Tópicos: País | Policial | Drogas

Carabineros desbarató banda narco e incautó masivas cantidades de ketamina y marihuana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Personal del OS-7 de Carabineros llevó a cabo masivas incautaciones de droga en dos procedimientos separados, que incluyeron el desbarataje de una banda dedicada al narcotráfico y la decomisación de más de 240 kilos de ketamina y más de 500 kilos de marihuana. 

El primer operativo se hizo en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, que resultó con la desarticulación del mentado grupo criminal y la referida incautación de ketamina, avaluada en más de 4.300 millones de pesos.  

El segundo procedimiento se llevó a cabo con la Fiscalía de Ovalle (Región de Coquimbo), donde se confiscó la mentada cantidad de cannabis, avaluada en 4.800 millones de pesos. En ambos operativos, se detuvieron a seis personas en total.

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