Carabineros desbarató banda narco e incautó masivas cantidades de ketamina y marihuana

Personal del OS-7 de Carabineros llevó a cabo masivas incautaciones de droga en dos procedimientos separados, que incluyeron el desbarataje de una banda dedicada al narcotráfico y la decomisación de más de 240 kilos de ketamina y más de 500 kilos de marihuana.

El primer operativo se hizo en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, que resultó con la desarticulación del mentado grupo criminal y la referida incautación de ketamina, avaluada en más de 4.300 millones de pesos.

El segundo procedimiento se llevó a cabo con la Fiscalía de Ovalle (Región de Coquimbo), donde se confiscó la mentada cantidad de cannabis, avaluada en 4.800 millones de pesos. En ambos operativos, se detuvieron a seis personas en total.