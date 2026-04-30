Carabineros desbarató laboratorio de drogas en Temuco

Un operativo realizado por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros logró este jueves el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de producción de droga en Temuco (Región de La Araucanía).

El procedimiento, llevado a cabo en la intersección de avenida Javiera Carrera con calle Santander, resultó en la detención de tres individuos y la incautación de 5 kilos de marihuana procesada y 31 plantas listas para su cosecha.