Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.5°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Drogas

Carabineros desbarató laboratorio de drogas en Temuco

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un operativo realizado por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros logró este jueves el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de producción de droga en Temuco (Región de La Araucanía).

El procedimiento, llevado a cabo en la intersección de avenida Javiera Carrera con calle Santander, resultó en la detención de tres individuos y la incautación de 5 kilos de marihuana procesada y 31 plantas listas para su cosecha.

Síguenos en Google News
Las + leídas