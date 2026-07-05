Dos detenidos en Lampa tras hallar moto robada y masivo cultivo de cannabis

Carabineros recuperó una motocicleta robada y decomisó 173 plantas de marihuana bajo la modalidad "indoor" en una casa de la capitalina comuna de Lampa, en un operativo que terminó con la detención de un hombre y una mujer.

El allanamiento, realizado en calle Arrayán, permitió además la incautación de dos kilos de droga procesada, elementos de pesaje y munición de escopeta.

La investigación se inició tras el rastro de una moto que fue sustraída recientemente en la comuna de Pudahuel.

Al localizar el domicilio en Lampa, el personal de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) procedió a la entrada y registro, encontrando la unidad en pleno proceso de desarme y una estructura de cultivo de sustancias ilícitas.

Efectivos de la Sección de Investigación Policial lideraron el procedimiento en calle Arrayán. (FOTO: Cedida)

Durante la intervención, la policía uniformada detectó una importante cantidad de cannabis sativa elaborada bajo el método 'indoor' dosificada y almacenada en distintos contenedores, junto con elementos utilizados para su comercialización.

El balance final de las sustancias hallados fue de dos kilos de marihuana procesada, 173 plantas, además de la moto en proceso de desarme. A esto se sumó el hallazgo de cartuchos de escopeta.

Prontuario de los imputados

Los detenidos, ambos adultos de nacionalidad chilena, presentan un extenso historial delictivo.

El sujeto, identificado como D.A.T.C., registra antecedentes por porte ilegal de arma de fuego, infracción a la Ley 20.000, porte de arma cortante o punzante y robo en bienes nacionales de uso público.

Por su parte, la mujer que lo acompañaba, identificada con las iniciales K.M.S.P., también mantenía registros previos por el delito de robo por sorpresa.

Tras el operativo, ambos quedaron a disposición de la justicia para enfrentar cargos por receptación de vehículo motorizado e infracción a la Ley de Drogas.