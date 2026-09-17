Dúo fue detenido en el Aeropuerto con 21 kilos de éxtasis: querían venderlos este "18"

La Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la Policía de Investigaciones detuvo a dos peruanos que ingresaron a Chile portando 21 kilos de éxtasis que planeaban vender durante estas Fiestas Patrias.

"La sustancia incautada corresponde a más de 21 kilos de éxtasis, avaluados en una suma aproximada de 2.000 millones de pesos", dijo el fiscal Álex Cortez.

"Este procedimiento significa un gran golpe al crimen organizado, teniendo en cuenta que se saca de las calles gran cantidad de droga que sería comercializada durante este fin de semana largo", destacó el persecutor.

Tras ser formalizados, los detenidos quedaron en prisión preventiva.