Histórico: Carabineros incautó más de 100 kilos de ketamina en operativos en Santiago

Personal del OS-7 y del GOPE de Carabineros efectuaron operativos antidrogas de manera simultánea en la comuna de Santiago, que dejaron a al menos cuatro detenidos y se desomisó la cifra histórica de más de 100 kilos de ketamina.

Los procedimientos se efectúan en cuatro domicilios ubicados en las calles Serrano, San Ignacio, Manuel Antonio Tocornal y Arturo Prat, donde además se incautaron 20 millones de pesos en efectivo.

"Tenemos personas de nacionalidad venezolana y colombiana detenidas en este minuto", a quienes se les investiga su presunta adherencia o nexos con bandas criminales, afirmó el comandante de Carabineros Álvaro Martínez.

"No hemos realizado la contabilización de la droga, pero a priori deben ser más de 100 kilos de ketamina. Es una investigación relevante respecto a la decomisación de este tipo de sustancias, que generalmente se intercepta en pocas cantidades", añadió.

La sustancia "se vende en Chile como 'tusi', donde se mezcla con algunos colorantes o sustancias para hacerlo atractivo a distintos grupos que la consumen", señaló Martínez.

La droga, característica por ser un polvo rosado, se comercializa aproximadamente a 15 mil pesos el gramo. Con ello, se calcula que el avalúo de la cantidad incautada asciende a más de mil millones de pesos.

Los operativos se encuentran en desarrollo, por lo que la incautación o el número de detenidos puede ser mayor.