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Tópicos: País | Policial | Drogas

La Araucanía: Carabineros decomisó 90 kilos de droga en tres comunas

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El despliegue en Lautaro, Villarrica y Temuco también permitió sacar de circulación cuatro armas de fuego y detener a dos personas.

La Araucanía: Carabineros decomisó 90 kilos de droga en tres comunas
 Claudio Arévalo - Cooperativa

Se trata de la incautación de droga más grande en lo que va de este año en esa región.

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El OS-7 de Carabineros, bajo la coordinación de la Fiscalía Local de Lautaro, incautó este miércoles cerca de 90 kilos de droga, entre marihuana y cocaína, lo que marca el decomiso más grande en lo que va del año en la Región de La Araucanía.

El despliegue policial, que tuvo lugar en las comunas de Lautaro, Villarrica y Temuco, así como en sectores de la Región Metropolitana, también permitió sacar de circulación cuatro armas de fuego y diversas municiones, y detener a dos personas.

"Ocurrida una situación de carácter de flagrancia, o como resultado de procesos investigativos de hace unos meses, la coordinación que ejerce Fiscalía sobre el equipo (operativo) es relevante y, en este caso, la prueba concreta es esta tremenda incautación", comentó el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón.

El Ministerio Público presume que los detenidos forman parte de una red de tráfico de drogas de gran escala que opera en la zona sur del país, por lo que la policía sigue en busca de otros integrantes.

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