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Tópicos: País | Policial | Drogas

Megaoperativo antidrogas de la PDI terminó con 21 detenidos en Lota y Coronel

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La PDI desarticuló dos bandas ligadas al tráfico de drogas mediante un megaoperativo realizado en las comunas de Lota y Coronel (Región del Biobío).

En el procedimiento, que involucró a más de 400 detectives del equipo Microtráfico Cero, fueron allanados 46 domicilios con la finalidad de desmantelar puntos de venta de sustancias ilícitas.

Un total de 21 personas vinculadas a ambas organizaciones fueron detenidas.

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