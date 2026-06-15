Megaoperativo antidrogas de la PDI terminó con 21 detenidos en Lota y Coronel

La PDI desarticuló dos bandas ligadas al tráfico de drogas mediante un megaoperativo realizado en las comunas de Lota y Coronel (Región del Biobío).

En el procedimiento, que involucró a más de 400 detectives del equipo Microtráfico Cero, fueron allanados 46 domicilios con la finalidad de desmantelar puntos de venta de sustancias ilícitas.

Un total de 21 personas vinculadas a ambas organizaciones fueron detenidas.