Tópicos: País | Policial | Drogas
Megaoperativo antidrogas de la PDI terminó con 21 detenidos en Lota y Coronel
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La PDI desarticuló dos bandas ligadas al tráfico de drogas mediante un megaoperativo realizado en las comunas de Lota y Coronel (Región del Biobío).
En el procedimiento, que involucró a más de 400 detectives del equipo Microtráfico Cero, fueron allanados 46 domicilios con la finalidad de desmantelar puntos de venta de sustancias ilícitas.
Un total de 21 personas vinculadas a ambas organizaciones fueron detenidas.