Megaoperativo en Puente Alto termina con 13 detenidos por microtráfico

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) informó este domingo la detención de 13 sujetos vinculados al microtráfico y crimen organizado en la capitalina comuna de Puente Alto.

Este operativo se realizó a través de allanamientos en por lo menos 10 domicilios, abarcando las poblaciones Venezuela y Villa Costa Azul.

Como resultado de estas intervenciones, se concretó "la incautación de 2 kilos 200 gramos de droga, correspondiente a clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis sativa y cera, el cual el último es un derivado de la pasta base, con un avalúo aproximado de 48 millones de pesos", detalló el inspector Giovanni González, de la Bicrim Puente Alto.

"Asimismo se incautó munición, dinero en efectivo, elementos asociados a dos barras de equipos de fútbol, a la dosificación y diversas especies vinculadas a la investigación", añadió el detective.

Respecto a los detenidos, todos mayores de edad, se precisó que cuatro de ellos cuentan con antecedentes policiales por microtráfico, uno enfrenta cargos por homicidio frustrado y otro por el delito de robo.

Los involucrados fueron puestos a disposición de la justicia y se espera que este domingo enfrenten su control de detención correspondiente.