PDI desarticuló banda narco transnacional e incautó más de 800 kilos de marihuana

La PDI desarticuló una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico e incautó más de 800 kilos de cannabis sativa, en el marco de la Operación Pacto Andino IV, que se realizó en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Durante la investigación, los detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Oriente Sur, establecieron que la organización internaba droga desde Bolivia con destino a la Región Metropolitana.

El subprefecto Pablo Godoy, jefe de la Briant Sur, detalló que la organización mantenía un inmueble ubicado en la comuna de San Bernardo, que era utilizado como centro de acopio de la droga, para posteriormente realizar su entrega a diversos receptores de la sustancia ilícita.

El operativo terminó con la detención de cuatro personas y la incautación de 811 kilos de cannabis sativa, equivalentes en 811 mil dosis y avaluadas en 4 millones de pesos. Asimismo, incautaron dos vehículos, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo.