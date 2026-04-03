PDI desarticuló banda que traficaba "fentanilo chileno" en Osorno

Siete ciudadanos extranjeros quedaron en prisión preventiva tras ser imputados por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones en la comuna de Osorno, Región de Los Lagos.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI, en coordinación con la Fiscalía local, realizó un operativo en dos viviendas del campamento Folilche, donde se encontró cera cocaína, una droga más adictiva y conocida coloquialmente como "fentanilo chileno".

La fiscal María Angélica de Miguel precisó que "la cera cocaína es muy difícil de encontrar; ha ido en aumento en otras regiones del país. Produce una adicción mayor y, a su vez, también un efecto mayor. Es primera vez que la encontramos en el sur de Chile este tipo de cera cocaína, que también suele llamarse 'fentanilo chileno'".

Los detenidos son seis hombres venezolanos con situación irregular en el país y una mujer que estaba tramitando una visa temporal.

Asimismo, se dio cuenta de que la banda utilizaba a menores de edad para el tráfico: una niña de 15 años y un menor de un año, quien registró trazas de cocaína en su organismo.

La Justicia fijó un plazo de investigación de 180 días para este caso.