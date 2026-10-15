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Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI desbarató banda narco que operaba en el Gran Concepción

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Una banda dedicada al narcotráfico fue desbaratada por la PDI en el Gran Concepción (Región del Biobío); operativo que también decomisó más de 18 kilos de droga y cientos de municiones.

El subprefecto Germán de la Hera, jefe subrogante de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Concepción, señaló que la estructura criminal, compuesta de cuatro personas, fue interceptada "mientras se trasladaba en un vehículo hasta la comuna de San Pedro de la Paz, con 17 kilos de cocaína base y un kilo y medio de ketamina".

"Posteriormente, se ejecutaron tres órdenes de entrada y registro en esa comuna y en Coronel y Concepción, logrando también la incautación de un kilo y 400 gramos de clorhidrato de cocaína, además de plantas de cannabis y alrededor de 700 gramos", de dicha sustancia, agregó.

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